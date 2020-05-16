تسجيل 102 وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا بأدنى حصيلة منذ شهرين

أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا عن تسجيل 102 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، خلال اليوم الأخير مقابل 138 وفاة في اليوم السابق، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 27563 حالة وفاة.
وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 539 إصابة جديدة بكورونا مقابل 549 في اليوم السابق، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في إسبانيا منذ بداية الجائحة 230698، بما في ذلك أكثر من 146 ألف حالة شفاء.
ويأتي ذلك في وقت انتقلت فيه أكثر من نصف مناطق البلاد إلى المرحلة الأولى من تخفيف القيود المفروضة لردع تفشي الجائحة، والحصيلة التي سجلت للوفيات هي أدنى حصيلة منذ منتصف شهر آذار.
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