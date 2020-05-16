تسجيل 1547 إصابة بكورونا بـ24 ساعة في قطر والحصيلة تجاوزت 30 ألفا

أعلنت السلطات الصحية في قطر عن أن حصيلة الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد اليوم السبت، تجاوزت عتبة الـ30 ألف إصابة، بتسجيل السلطات الصحية 1547 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وتعافي 242 شخصا من المرض، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 3788 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن ​وزارة الداخلية القطرية​ ألزمت كل سكان البلاد بوضع الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل ابتداء من الأحد المقبل، وفرضت غرامة على المخالفين تصل إلى 200 ألف ريال (53 ألف دولار).