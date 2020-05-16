تغريم 3 سائقين 100 جنيه لتحميل ركاب بدون كمامات في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، توقيع غرامة مالية قدرها 100 جنيه وسحب رخص قيادة 3 سائقين بمركز ومدينة بلبيس؛ لتحميلهم ركاب لا يرتدون كمامات.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمواقف مدينة بلبيس؛ للتأكد من التزام السائقين والركاب وارتدائهم الكمامات الواقية من فيروس "كورونا" المُستجد.

وخلال تفقده لموقف "بلاد العايد"، لاحظ المحافظ عدم التزام 3 سائقين بالقرار، وتحميلهم ركاب لا يرتدون كمامات، ليأمر بإنزال الركاب وتوقيع غرامة 100 جنيه على كل سائق، وسحب رخص القيادة.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس ومدير إدارة المواقف، بالتأكيد على أصحاب السيارات بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وفي حالة عدم الالتزام يجري تحصيل غرامة مالية تبدأ من 100 جنيه وتتصاعد تدريجيًا بتكرار المخالفة لتصل إلى 5000 جنيه.