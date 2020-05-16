ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفى العجمي إلى 114 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بمستشفى العجمي النموذجي في الإسكندرية، اليوم السبت، إلى 114 شخصًا بعد تماثل حالة جديدة للشفاء.

وقال مصدر مسئول بإدارة مستشفى العجمي، إن مستشفى العزل سجل خروج الحالة المشار إليها بعد إنهاء الفحوصات الخاصة بها، وفقًا للبروتوكولات الطبية المتبعة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.