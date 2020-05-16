محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:
ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بمستشفى العجمي النموذجي في الإسكندرية، اليوم السبت، إلى 114 شخصًا بعد تماثل حالة جديدة للشفاء.
وقال مصدر مسئول بإدارة مستشفى العجمي، إن مستشفى العزل سجل خروج الحالة المشار إليها بعد إنهاء الفحوصات الخاصة بها، وفقًا للبروتوكولات الطبية المتبعة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفى العجمي إلى 114 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.