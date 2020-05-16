محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير - مها صلاح الدين:
غلاف - مايكل عادل:
وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد -19" بالوطن العربي إلى 159 ألفًا و884 إصابة، بزيادة 27.8% عن الأسبوع الماضي، وبلغ عدد الوفيات 2332 حالة، بمعدل زيادة أسبوعية 15.8%.
وتصدرت المملكة العربية السعودية مؤشر إجمالي عدد الإصابات في الدول العربية، بينما تصدرت موريتانيا المرتبة الأخيرة.
جاءت الإمارات في المرتبة الأولى من حيث إجمالي عدد اختبارات الـ PCR بين الدول العربية لرصد المصابين بالفيروس، حيث أجرت مليونا و560 ألفا و923 مسحة، بينما جاءت اليمن في المرتبة الأخيرة، بعدما أجرت 120 مسحة.
وتبادلت دول المغرب والجزائر وفلسطين والأردن - المراكز، بينما احتلت اليمن المركز الـ18 بعد استقرارها في المركز الـ20، وتراجعت تونس إلى المركز الـ14 هذا الأسبوع، لكونها لم تسجل أي إصابات على مدار 5 أيام على التوالي.
وشهد منحنى زيادة الإصابات اليومية خلال هذا الأسبوع استقرارًا نسبيًا في الدول الأربعة الأعلى إصابات بالوطن العربي، كما هو مبين في الرسم البياني التالي.
وسجلت سوريا ارتفاعا طفيفا طوال الأسبوع، بينما قفز عدد الإصابات في موريتانيا في الأيام الثلاثة الأخيرة من هذا الأسبوع، ليتجه المنحنى إلى الارتفاع بعد الثبات، الذي شهده مؤشر الإصابات طوال شهر أبريل والأيام الأولى من شهر مايو.
كانت هذه تفاصيل خبر حصاد كورونا الأسبوعي في الوطن العربي: 160 ألف إصابة.. و15% زيارة في معدل الوفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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