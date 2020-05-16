إسرائيل تسجل أكثر من 16600 إصابة بكورونا و267 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع الإصابات بوباء كورونا إلى 16600 حالة، بعد تسجيل 17 إصابة جديدة، فيما بلغت الوفيات 267 حالة، بعد رصد حالة واحدة أمس الجمعة.

وقال الناطق باسم الوزارة للإعلام العربي، في بيان، اليوم السبت إنه "من مجمل الإصابات، هناك 41 حالة وصفت بالمتوسطة،

و59 خطيرة، و49 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، وقد تماثل للشفاء 12820 شخصا، علما أن المرضى حاليا عددهم 3519".

وقررت وزارة الداخلية الإسرائيلية يوم الخميس، إعادة فتح شواطئ البلاد أمام الجمهور اعتبارا من الأربعاء المقبل.

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وجاء في بيان للوزارة أنه: "حتى هذا الموعد ستقوم السلطات المعنية بتجهيز الشواطئ لاستقبال المستحمين وفق القواعد التي حددتها وزارة الصحة".

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد قال خلال مشاركته في مؤتمر دولي قبل أسبوعين لتنسيق الجهود لمكافحة وباء كورونا، إن "إسرائيل ستنفق 60 مليون دولار على تطوير أدوية ولقاح للفيروس من أجل مساعدة البشرية جمعاء في التغلب على الجائحة".