ارتفاع عدد المصابين بكورونا في النرويج إلى 8221 شخصا

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" في النرويج 8221 شخصا، بعد أن سجلت في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية 24 إصابة جديدة. وبلغت حالات الوفاة حتى الآن جراء فيروس كورونا في النرويج 232 حالة. وقد كشفت السلطات النرويجية عن أول إصابة بفيروس كورونا في نهاية فبرايرالماضي. Advertisements وفرضت الحكومة حظرا على دخول البلاد، في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لتفشي فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة النرويجية في وقت سابق أن انتشار فيروس كورونا في البلاد تحت السيطرة، مشيرة إلى وتائر منخفضة لانتشار الفيروس.

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