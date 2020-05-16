سلطنة عمان تسجل 404 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وحالة وفاة واحدة.
وجاء في بيان الوزارة، اليوم السبت: "تم تسجيل 404 إصابات جديدة بالفيروس، ليبلغإجمالي الإصابات في البلاد 5029 إصابة، ومن بين الإصابات الجديدة 67 تعود لعمانيين، و337 لغير عمانيين".
كما أضافت الوزارة: " وتم تسجيل
ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيد بإجراءات السلامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في السلطنة.
ويشير بيان الوزارة، إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة 404 حالات مقارنة مع 284 إصابة جديدة يوم أمس الجمعة.
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