"السترات الصفراء" تدعو للتحرك من جديد في فرنسا

دعت مجموعات عدة من "السترات الصفراء" بفرنسا إلى تجمعات عبر "فيسبوك" اليوم السبت، في عدة مدن فرنسية، من دون التأكد من أنها ستتحرك بالفعل على الأرض.
وقد دعت المجموعات إلى التحرك في مدينتي تولوز ومونبلييه وغيرهما، حيث تم حظر التظاهرات بموجب مرسوم صادر عن المحافظات.
وقال فرانسوا بولو، المتحدث باسم "السترات الصفراء"
وشدد بولو على أنه "في مواجهة الوضع الاقتصادي الذيسيزداد سوءا، من المتوقع أن يضيق المناخ الاجتماعي بنسب لم يسبق لها مثيل"، وقال: "ربما لن تكون حركة السترات الصفراء شيئا مقارنة بالموجة القادمة".
تجدر الإشارة، إلى أنه قبل تفشي فيروس كورونا في فرنسا والعالم، شهدت العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية تظاهرات حاشدة تخللها أحيانا العنف، على مدى عام ونصف العام من الاحتجاج الاجتماعي، أطلقتها "السترات الصفراء" ومن ثم التظاهرات ضد قانون إصلاح المعاشات التقاعدية.
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