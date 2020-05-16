روسيا تتهيأ لسنة قاحلة ستؤثر على "خبز" العالم

حذر مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا من نقص محتمل في المياه في البلاد، قد يؤدي إلى مجاعة شاملة، بسبب قلة المحاصيل الزراعية، ودعا إلى الاستخدام الأمثل للموارد.
وفقا للخبراء: "شهدت السنوات الخمس الماضية شحا متفاقما في المياه، وهناك احتمال لنقص المياه فيأحواض بعض الأنهار التي عليها ضغط بشري كبير".
وانشغلت بهذه المشكلة ليست فقط السلطات المختصة، بل أن وسائل الإعلام الأوكرانية تناولتها وكتبت عنها بنشاط مقالات بعناوين رنانة، مثل "يمكن أن يختفي الأوكرانيون: ما ينتظر بلادنا بسببتغير المناخ". وغاصت صحف أخرى في المزيد من التفاصيل، على غرار: "جفاف شديد ينتظر البلاد، والزراعة مهددة بكارثة".
وأوكرانيا ليست وحدها المنشغلة بكارثة المجاعة المحتملة. ففي الأشهر الأخيرة، أثير هذا الموضوع بشكل متزايد في خطابات السياسيين والمنشورات الإعلامية حول العالم. ووصل الأمر بوزير حماية البيئة والمناخ في التشيك لوصف الوضع في أوروبا الشرقية - بولندا ورومانيا وليتوانيا - بأنه "كارثي"بكل بساطة.
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