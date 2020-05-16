كمبوديا تعلن الانتصار على كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كمبوديا، اليوم السبت، تعافي آخر مريضة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أراضيها.
وأكدت الوزارة أن تلك المريضة في سن 36 عاما غادرت مستشفى في العاصمة بنوم بنه بعد التعافي التام من الفيروس التاجي (وتم بث هذه اللقطات على الهواء)، لتصبح كمبوديا بلا إصاباتبالعدوى.
وسجلت السلطات الصحية في كمبوديا آخر إصابة بكورونا في 12 أبريل الماضي، وبشكل عام سجلت في البلاد 122 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، أجرت السلطات 14684 اختبارا للكشف عن العدوى منذ يناير الماضي.
وعلى الرغم من ذلك، شددت الوزارة على أنها لا تنوي الآن تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك إغلاق المدارس، والاستمرار في الفحوص التي تجرى عند نقاط الدخول الحدودية، والحجر الصحي للقادمين من الخارج.
وناشد وزير الصحة، مام بونهينغ، المواطنين الاستمرار في توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية مثل الامتناع عن التجمع بأعداد كبيرة، مشيرا إلى أهمية عدم تخفيف إجراءات الفحص عند الحدود.
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