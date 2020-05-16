سلوفينيا.. أول دولة أوروبية تعلن انتهاء وباء كورونا على أراضيها

أعلنت حكومة سلوفينيا انتهاء وباء فيروس كورونا في البلاد، وأعادت فتح الحدود للوافدين من الاتحاد الأوروبي، لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك.



وعقد أعضاء الحكومة اجتماعا مساء الخميس، أعقبه صدور قرار جرى نشره في الجريدة الرسمية صباح الجمعة.



وتقرر إعلان انتهاء الوباء في البلاد، في حين سيستمر تنفيذ التدابير الخاصة بقانون الأمراض الوبائية.



وأوضح القرار، أن التدابير السارية ستلغى في 31 مايو/أيار الجاري



وبموجب القرار فإن الوافدين إلى سلوفينيا من دول الاتحاد الأوروبي لم يكونوا ملزمين بدخول الحجر الصحي كما كان عليه الحال سابقا، فيما سيخضع القادمون من خارج تلك الدول للتدبير المذكور.



وكانت سلوفينيا المتاخمة لكل من إيطاليا والنمسا والمجر وكرواتيا، سجلت 1464 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، توفي منهم 103.



الأناضول



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