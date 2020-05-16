كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر دول آسيوية تعلن خلوها من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الصحة في كمبوديا، اليوم السبت، بيانًا رسميًا أعلنت فيه إن آخر مريضة بفيروس كورونا المستجد تعافت وغادرت المستشفى، لتصبح الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بلا أي إصابات.

ووفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، أضاف البيان، أنه لن يتم تخفيف القيود المتعلقة بالفيروس، بما في ذلك إغلاق المدارس والفحوص التي تجرى عند نقاط الدخول الحدودية، والحجر الصحي للقادمين من الخارج.

وذكرت السلطات الصحية في كمبوديا، أن امرأة تبلغ من العمر 36 عاما مستشفى في العاصمة فنوم بينه، وظهرت في بث إعلامي مباشر اليوم السبت، حيث وجهت المتعافية الشكر للسلطات الصحية.

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وسجلت السلطات الصحية، أحدث حالة إصابة في 12 أبريل الماضي، علما أن وزارة الصحة قالت إنها أجرت 14684 اختبارا للكشف عن الفيروس منذ يناير.

وكان وزير الصحة مام بونهينج، حث المواطنين على توخي الحذر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، مثل عدم التجمع بأعداد كبيرة، مضيفًا : "نعتقد أن معظم الحالات بوجه عام جاءت من الخارج، لذا علينا أن نكون حريصين عند جميع نقاط التفتيش الحدودية وفي المطارات والموانئ وعند نقاط التفتيش البرية".

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.