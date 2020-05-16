كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تسجل 102 وفاة جديدة و415 إصابة إضافية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم السبت، تسجيل 102 وفاة جديدة و415 إصابة إضافية بفيروس كورونا.

وقد قررت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، الإبقاء على حدودها مغلقة حتى يوليو المقبل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة الإسبانية، كشفت في وقت أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المُشخص حديثًا في إسبانيا في يوم واحد انخفض، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين.

وأعلنت السلطات الصحية في إسبانيا أنها حددت 594 حالة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2283030. وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالمرض 176 اليوم الثلاثاء إلى 26920، كما ذكرت وكالة "رويترز".

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

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ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.

وأما بالنسبة لأعداد وفيات فيروس كورونا في الدول الأوروبية، تصدرت أمريكا المرتبة الأولى بإجمالي 34.641 شخصًا، ويليها إيطاليا بـ 22.170 حالة، وفي المرتبة الثالثة جاءت إسبانيا بـ 19.315 حالة، وفي المركز الرابع تواجدت فرنسا بـ 17.920 حالة وفاة، وختامًا في المركز الخامس جاءت بريطانيا بمجموع 13.729 حالة.

وعلى صعيد البلدان العربية، احتلت المملكة العربية السعودية قائمة أعداد المصابين بفيروس كورونا في الدول العربية بمجموع 6380 حالة إصابة، يليها الإمارات في المركز الثاني بـ 5825 حالة، وجاءت قطر في المركز الثالث بإجمالي 4103 حالة، ويليها مصر في المركز الرابع بـ 2673 حالات، وأما في المركز الخامس تواجدت المغرب بـ 2283 حالة إصابة.