كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سنغافورة تسجل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم السبت، 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا وفيات جديدة.

وأصدرت وزارة الصحة في سنغافورة، قالت فيه إنه تم تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 27356 حالة، في حين بقي إجمالي الوفيات عند 21.

وأضاف البيان، أن غالبية الإصابات الجديدة تعود لعمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم. وقالت إن من بين المصابين أربعة ممن يحملون الإقامة الدائمة.

أكدت سنغافورة 788 حالة جديدة من فيروس كورونا اليوم، مما رفع إجمالي المصابين 20000 شخص في البلاد.

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الغالبية العظمى من هذه الحالات الجديدة هم عمال مهاجرون أجانب يعيشون في مهاجع، حيث جعلت التجمعات أعداد البلاد ترتفع بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

سجلت البلاد الآن 20،198 حالة و18 حالة وفاة، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز - أعلى عدد من الحالات في جنوب شرق آسيا.

وفي الوقت نفسه، بدأت المدينة عودة تدريجية إلى العمل أمس. وسيتطلب من الشركات التي أعيد فتحها اتباع قواعد جديدة صارمة، بما في ذلك ارتداء أقنعة الوجه طوال اليوم في المكتب وعدم التجمع بين الموظفين خلال فترات استراحة الغداء.

تصف وزارة الصحة الإجراءات الجديدة بأنها "الوضع الطبيعي الجديد في عالم Covid-19".

اعتبارًا من 19 مايو، سيتم إعادة فتح المدارس أيضًا، لأولئك الذين لديهم جلسات عملية ويحتاجون إلى دعم إضافي.