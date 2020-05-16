كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تطلب من الولايات المتحدة وقف "القمع المفرط" لهواوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى وقف "القمع المفرط" للشركات الصينية مثل هواوي، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

تحركت إدارة ترامب يوم الجمعة لمنع إمدادات الرقائق العالمية إلى عملاقة معدات الاتصالات، شركة هواوي، المدرجة في القائمة السوداء، مما أثار مخاوف من الانتقام الصيني وضرب أسهم المنتجين الأمريكيين لمعدات تصنيع الرقائق.

وصرحت وزارة الخارجية في بيان ردا على أسئلة رويترز بشأن ما إذا كانت بكين ستتخذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، ان الصين ستدافع بقوة عن الحقوق القانونية لشركاتها.

