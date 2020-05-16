كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تخفف القيود المفروضة على 70٪ من البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كجزء من عملية الحد من التصعيد في إسبانيا، سيواجه 70٪ من السكان الآن قيودًا أقل في المرحلة الأولى، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وقال وزير الصحة سلفادور إيلا خلال مؤتمر صحفي متلفز يوم الجمعة إن الـ 30٪ الآخرين من السكان – يقيمون بشكل رئيسي في مدينتي إسبانيا وبرشلونة وحولهما - لا يزالون في المرحلة صفر، ولكن مع بعض تدابير الإغاثة.

قبل التغييرات الأخيرة، كان ما يزيد قليلًا عن نصف سكان إسبانيا بالفعل في المرحلة الأولى بدءًا من 11 مايو.

وأوضح إيلا ومدير الطوارئ الصحية، الدكتور فرناندو سيمون، أن منطقة مدريد، التي تضم العاصمة الإسبانية والمدن المحيطة بها، ستبقى في المرحلة صفر كإجراء وقائي على الرغم من التحسينات في الحد من حالات الفيروسات التاجية، والكشف السريع عن حالات جديدة.

وقال سيمون: "إن منطقة (مدريد) لديها حالة تنقل وخصائص اتصال مع بقية إسبانيا وأوروبا مع الرحلات الجوية والعلاقات الدولية، وهو وضع خاص للغاية يجب أن نأخذه بعين الاعتبار".

