كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تشترط تقديم "شهادة صحية" قبل دخول البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستطلب وزارة الصحة الإندونيسية من الزوار من الخارج تقديم "شهادة صحية" من بلدهم الأصلي وإجراء اختبار Covid-19 عند الوصول، وفقًا لوكالة أنباء أنتارا التي تديرها الدولة.

وأفادت أنتارا أن هذا الإجراء سيسري على كل من الأجانب والمواطنين الإندونيسيين، حيث سيخضع أي شخص يدخل البلاد أيضًا لعدة جولات من فحوصات أعراض Covid-19 في المطار. وذكرت أنتارا أن الإجراءات ستنطبق أيضا على السفر الداخلي.

وعلي صعيد اخر، قالت شركة طيران كندا في بيان إنها ستقلص عملها بشكل كبير، بما في ذلك تخفيض قوتها العاملة بنسبة 50٪ إلى 60٪.

وقالت شركة الطيران إنه "أجبرنا COVID-19 على تقليل جدولنا الزمني بنسبة 95٪، وبناءً على كل مؤشر لدينا، لن تعود مستويات حركة المرور العادية لدينا في أي وقت قريب. تدعم القوى العاملة الحالية لدينا عملية نقل 51 مليون عميل سنويًا مع 1500 رحلة طيران يوميًا و258 طائرة. مع الحقائق الحالية، فإن هذا ببساطة ليس مستدامًا في المستقبل."