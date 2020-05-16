كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل 9200 إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في روسيا، اليوم السبت، 9200 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى أكثر من 260 ألف، اليوم الجمعة، مما عزز مكانتها كدولة لديها ثاني أكبر عدد من الإصابات بعد الولايات المتحدة، عندما بدأت مدينة موسكو في تقديم اختبارات الأجسام المضادة المجانية.

وقالت قوة مكافحة الفيروس في روسيا، إن حصيلة الوفيات في روسيا ارتفعت بـ 113 بين عشية وضحاها لتصل إلى 2418، في حين قفزت حصيلة الحالات بمقدار 10598 لتصل إلى 262843، كما أوردت وكالة "رويترز".

وبدأت موسكو، مركز تفشي المرض في روسيا، اختبارًا جماعيًا للأجسام المضادة للسكان اليوم الجمعة لمحاولة تحديد أي جزء من السكان أصيب بالفعل والتعرف على المصابين دون أعراض.

ووعد سيرجي سوبيانين، عمدة بلدية موسكو، بإجراء أكثر من 200 ألف اختبار يوميًا بحلول نهاية مايو، وقال، إن البرنامج سيساعده في تحديد كيفية وموعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي أجبرت العديد من الشركات على الإغلاق.

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على الرغم من أن روسيا كانت سريعة في إغلاق جزء كبير من حدودها مع الصين في محاولة للحد من انتشار الفيروس، كان أبطأ في إغلاق السفر الأوروبي.

وقال ستة روس، ثلاثة منهم مرضوا بعد رحلتهم الخاصة هناك، مطلعون على الأمر لـ"رويترز"، إن العديد من الروس الأغنياء أُصيبوا بالفيروس خلال عطلتهم السنوية للتزلج في منتجع كورشوفيل للتزلج الفرنسي في مارس.

أحدهم، ألكسندر سوركين، صاحب مطعم روسي ثري، عاد جوا عبر جنيف في 9 مارس وتم تشخيص حالته بالفيروس بعد عدة أيام. وقال، إنه يعرف ما لا يقل عن 60 آخرين يعانون من أعراض الفيروس بعد الرحلة.

وقال "سوركين"، الذي تعافى الآن: "يعتبر منتجع التزلج البيئة المثالية لتكاثر فيروس كورونا. إنها فقط درجة الحرارة المناسبة وهناك حياة اجتماعية ضخمة".