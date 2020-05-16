تفاصيل الإصابات الـ29 الجديدة بكورونا.. 29 حالة موزعة على نصف جهات المملكة

كشفت وزارة الصحة، صباح اليوم السبت، عن حصيلة جديدة فيما يخص الحالات الجديدة، التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في المملكة خلال الـ18 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة، تسجيل 29 حالة إصابة جديدة، توزعت بين 14 حالة جديدة بجهة الدارالبيضاء التي ارتفعت حصيلتها التراكمية من المصابين إلى 1896حالة.

أما جهة فاس- مكناس، فسجلت 10 حالات جديدة بإجمالي 938 حالة، فيما سجلت جهة طنجة- تطوان- الحسيمة حالتين جديدتين، بإجمالي 948 حالة.

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كما سجلت جهة مراكش- ٱسفي حالة واحدة جديدة، ليرتفع العدد التراكمي الإجمالي بها إلى 1241 حالة. كما سجلت حالاتان جديدتان بجهة بني ملال خنيفرة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 109 حالات.

أما باقي الجهات الست، وهي الرباط سلا القنيطرة، ودرعة تافيلات، والشرق، وسوس ماسة، كلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، فلم تسجل خلال هذه الفترة أي حالات جديدة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.