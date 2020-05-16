عاجل.. تسجيل حالتي وفاة و29 إصابة جديدة بكورونا في المغرب.. الحصيلة: 6681 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 6681 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، بعد تسجيل 29 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، ارتفع إلى 3475 حالة، بعد تسجيل 75 حالة شفاء جديدة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 192، بعدما تم تسجيل حالي وفاة جديدتين، خلال الـ18 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 77414 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.