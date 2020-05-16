زياش يغزو مواقع التواصل.. بكى متأثرا بعد وصية والدته قبل انتقاله للندن- فيديو

ودع اللاعب المغربي حكيم زياش، فريقه أياكس أمستردام، بعد إعلان نهاية الدوري الهولندي، متوجها إلى فريق تشيلسي اللندني، وقد وجهت له والدته بهذه المناسبة رسالة مؤثرة لم يستطع معها كبح دموعه، لتصبح الرسالة حديث مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

وانتهت مغامرة نجم المنتخب الوطني، مع الفريق الذي برز فيه، أياكس أمستردام الهولندي، متوجا بآخر لقب معهم، بعد إعلان أياكس بطلا للدوري، وإلغاء باقي جولاته، بسبب انتشار جائحة كورونا.

وعرض أمام أنظار زياش مقطع من والدته، وهي تتمنى له مسيرة موفقة مع الفريق اللندني، مشددة على ضرورة الاعتناء بنفسه هناك، ليتأثر بذلك وتنزل دموعه.

وكان زياش، قد تعاقد مع تشيلسي بداية السنة الحالية، في فترة الانتقالات الشتوية، على أن يلتحق بهم بعد نهاية الموسم.