تفاصيل حالات الإصابة الجديدة بفيروس “كورونا” في مقاطعات مدينة الدار البيضاء

بعد انقطاع دام ليوم واحد، كشفت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدار البيضاء سطات، في وقت متأخر من ليلة الجمعة/السبت، عن حصيلة المصابين بفيروس كورونا بمختلف أقاليم الجهة، وكذا عمالات العاصمة الإقتصادية للمملكة، حتى الساعة الرابعة عصرا.

وأظهرت بيانات المديرية أن عموم أقاليم وعمالات الجهة سجلت خلال 48 ساعة -بين الرابعة من زوال الأربعاء، والرابعة من زوال الجمعة- ما مجموعه 76 حالة إصابة جدية مؤكدة، منها 11 حالة فقط بمدينة الدار البيضاء، فيما توزعت الحالات الأخرى على باقي المدن والأقاليم.

عمالة البرنوصي، الأكتر تضررا من الوباء، شهدت خلال هذه الفترة، تسجيل 4 حالات إصابة إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بها إلى 485 حالة.

أما عمالة عين السبع الحي المحمدي، فلم تسجل أية حالة جديدة، واستقرت الحصيلة بها في 256 حالة.

وبعمالة مولاي رشيد، سجلت حالة إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 135 حالة، وفي الفداء، فسجلت حالتين جديدتين، بإجمالي 59 حالة، منهم 33 قيد العلاج.

وفي بن مسيك، لم تسجل أية حالة إصابة جديدة، واستقر العدد الإجمالي في 66 حالة. كما لم تسجل أية حالة جديدة بعين الشق واستقر عدد المصابين فيها في 87 حالة.

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وسجلت حالة واحدة جديدة بالحي الحسني بإجمالي 52 حالة، كما رصدت 3 حالات جديدة بمقاطعة أنفا، ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 224 حالة.

بمقابل ذلك، سجلت المدينة خلال 48 ساعة، ما مجموعه 43 حالة شفاء جديدة، ما رفع إجمالي المتعافين بها إلى 557 حالة.

وتوزعت حالات الشفاء الجديدة بين17 حالة بالبرنوصي، و 11 بمولاي رشيد، و 7 في عين الشق، و5 ببنمسيك. و3 بالفداء.

كما سجلت حالة وفاة واحدة من بين المصابين بالفيروس، بعمالة عين السبع الحي المحمدي، لتكون الحالة الرابعة في المنطقة، وترفع حصيلة الوفيات بالمدينة إلى 41 حالة.