بعد أزيد من شهر على استقرار الحالة الوبائية.. الحسيمة تسجل إصابتين جديدتين بـ”كوفيد19″

عاد إقليم الحسيمة من جديد، إلى تسجيل حالتي إصابة جديدتين، بفيروس كورونا المستجد، بعد مرور أزيد من شهر على استقرار الحالة الوبائية في الإقليم.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″ فإن 37 حالة قد خضعت إلى التحاليل المخبرية، موزعة على عمال من مصنع النسيج، والسجن المحلي للحسيمة، ومستخدمين، وأشخاص قدموا من مدينة طنجة، تبين منهم إصابة حالتين بـ”كوفيد19″.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن مجموع الحالات المسجلة في الإقليم ارتفع إلى 15 حالة، تماثلت منها 10 حالات للشفاء، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة.

وقامت سلطات إقليم بالحسيمة، بالرفع من إجراءات المراقبة على أحياء وشوارع الحسيمة، ناهيك عن تكثيف المراقبة في السدود الأمنية، بعد تسلل عدد من الأفراد إلى الإقليم، قادمين من عدد من المدن.