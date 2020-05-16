شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تستقبل السياح بداية الشهر القادم والان مع التفاصيل

السبت 16 مايو 2020 وافقت الحكومة الإيطالية اليوم السبت على مرسوم يسمح بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من الثالث من يونيو، في الوقت الذي تتحرك فيه لإلغاء أحد أكثر القيود صرامة في بسبب فيروس كورونا.

Advertisements وأعلنت إيطاليا اليوم أنها ستعيد فتح حدودها أمام السياح من الاتحاد الأوروبي اعتبارا الشهر القادم.

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