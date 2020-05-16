سلطنة عمان تسجل 404 إصابات جديدة بكورونا

السبت 16 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم "السبت" عن تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 5029 حالة.



وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني اليوم إن الإصابات تشمل 67 حالة لعمانيين، و337 لغير عمانيين.

Advertisements

وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 1436، لافتة إلى تسجيل 20 حالة وفاة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.