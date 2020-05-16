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شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة شكراً خط دفاعنا الأول

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 16 مايو 2020

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة  "شكراً خط دفاعنا  الاول " والتي شملت تقديم العرفان والوفاء لجميع الوحدات التنظيمية الميدانية لدورها الرائد  في مواجهة  انتشار " كوفيد 19.

 

واشادت بجهود كافة الفرق والكوادر و العاملين من منتسبيها  من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين وفنيين الذين واصلوا مجهوداتهم  على مدار الساعة، في ظل الظروف والتحديات التي يعيشها العالم حالياً جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وأعربت عن تقديرها لبذل قصارى جهودهم وطاقتهم لحماية وخدمة كل إنسان يعيش ويعمل على أرض الإمارات واهتمامهم الكبير بتعزيز سلامة المجتمع الإماراتي بكل فئاته وتوفير بيئة صحية آمنة للجميع.

 

 وأكد مركز إسعاد العاملين والايجابية الوظيفية بقطاع الموارد البشرية أن مبادرة "شكراً خط دفاعنا  الاول " والتي تضمنت توزيع الهدايا لهم بالتعاون مع شركة باتشي تأتي اعترافا بجميل عملهم واعتزازاً بدورهم المتميز وتلاحمهم الوطني وجاهزيتهم التامة  وتواصلهم المباشر مع المجتمع والثبات فى الميدان في إطار تكاملي وتناغم مميز تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين باعتبار ذلك واجباً وطنياً يعزز الحماية للمجتمع بأسره.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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