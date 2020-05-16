شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 16 مايو 2020 أعلنت روسيا اليوم "السبت" تسجيل 9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 10598 إصابة في اليوم السابق.

Advertisements وذكر المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا أن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد بلغ 272043 حالة. وتابع أن 119 مصابا توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمي إلى 2537.

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