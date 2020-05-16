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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف تجمعات حوثية في مأرب وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل
السبت 16 مايو 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 16/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدف بغارتين تجمعات للحوثيين في مديرية مجزر بالمحافظة.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.
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