شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: تعافي 203 حالات من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت شفاء 203 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات المتعافية إلى 3843 حالة. وقالت الوزارة في بيان: إن "التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي تمهيدًا لخروجها من المستشفى.

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