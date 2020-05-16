انت الان تتابع مجلس النواب الأمريكي يقر حزمة بثلاثة تريليونات دولار لمواجهة تداعيات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية لمجلس النواب الأمريكي أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة مشروع قانون قدمه الديمقراطيون بحزمة قيمتها ثلاثة تريليونات دولار لتخفيف الخسائر البشرية. والاقتصادية الجسيمة لوباء فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 85 ألف أمريكي وأدى إلى توقف الكثير من قطاعات الاقتصاد.

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