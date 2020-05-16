- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت روسيا اليوم "السبت" تسجيل 9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 10598 إصابة في اليوم السابق.
وذكر المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا أن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد بلغ 272043 حالة.
وتابع أن 119 مصابا توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمي إلى 2537.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل 9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.