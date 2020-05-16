شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت روسيا اليوم "السبت" تسجيل 9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 10598 إصابة في اليوم السابق.

Advertisements وذكر المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا أن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد بلغ 272043 حالة. وتابع أن 119 مصابا توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمي إلى 2537.

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