24 قتيلا في تصادم شاحنتين بالهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

لقي 24 عاملاً مهاجراً حتفهم، وأصيب 15 على الأقل، في حادث مروري وقع السبت بمنطقة أوريا بولاية أوتار براديش شمال الهند.



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وقالت الشرطة المحلية إن شاحنة تقل أكثر من 20 عاملاً مهاجراً كانت في طريقها من مدينة دلهي اصطدمت بعربة مقطورة فى منطقة ميهاولي بمنطقة أوريا، محملة بمواد بناء وعدد من العمال العائدين من ولاية راجستان، ما أدى إلى وفاة 24 شخصا على الأقل وإصابة 15 تم نقلهم إلى المستشفى المحلي.

وذكرت شبكة "ان دي تي في" الإخبارية الهندية إن هذا أحدث حادث يودي بحياة عمال مهاجرين عالقين أثناء عودتهم إلى منازلهم، بعدما فقدوا وظائفهم بسبب الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا.