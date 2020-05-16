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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. السجن 6 سنوات لباحثة فرنسية بعد إدانتها بتهمتين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أصدرت محكمة إيرانية، اليوم السبت، حكما بالسجن لمدة 6 سنوات على الباحثة الإيرانية الفرنسية فاريبا عادلخاه بتهمتي "المساس بالأمن القومي"، "والدعاية ضد النظام" بحسب ما أفاد محاميها سعيد دهقان.
وذكر المحامي دهقان أن عادلخاه عالمة الأنتروبولوجيا ستنفذ فقط الحكم الأطول، مشيرا إلى أنه يمكن استئناف هذا الحكم.
ومثلت الباحثة الفرنسية الموقوفة في طهران منذ يونيو/حزيران 2019 ، الشهر الماضي أمام القضاء الإيراني في جلسة جديدة من محاكمتها في طهران، رغم مخاوف فيروس كورونا، حسبما أعلن محاميها.
وبدأت محاكمة عادلخاه في 3 مارس/آذار الماضي أمام الغرفة الخامسة عشرة للمحكمة الثورية في طهران.
وكانت السلطات الإيرانية قد أفرجت عن زميلها وصديقها رولان مارشال الذي أوقف في يونيو/حزيران 2019 أيضا في مطار طهران عند وصوله لزيارتها.
وبعد احتجازه في إيران تسعة أشهر ونصف الشهر أفرج عن مارشال مقابل إطلاق سراح مهندس إيراني كانت الولايات المتحدة تطالب بتسلمه هو جلال روح الله نجاد.
ومارشال وعادلخاه باحثان في مركز الدراسات الدولية التابع لمعهد العلوم السياسية في باريس.
ولم تتوقف فرنسا عن المطالبة بإطلاق سراحهما منذ ذلك الوقت
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