الصحة البلجيكية: تسجيل 47 وفاة و345 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اشارت ​وزارة الصحة​ البلجيكية الى انه "تم تسجيل 47 وفاة و345 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9005 و​الإصابات​ إلى 54988".

هذا واتخذت بلجيكا إجراءات تخفيف القيود عبر السماح للعائلات باستقبال أربعة زوار، اعتباراً من يوم العاشر من أيار الحالي، وذلك عشية بدء تطبيق المرحلة الثانية من استراتيجية الخروج من الأزمة، المقررة يوم 11 ايار بفتح المحلات التجارية، ولكن في ظل شروط السلامة الصحية ومنها عميل واحد فقط لكل عشرة متر، والبقاء لمدة نصف ساعة بحد أقصى، والنصح بضرورة ارتداء الكمامة، التي هي إجبارية في وسائل النقل العام، كما سيتم فتح صالونات الحلاقة اعتباراً من 18 مايو مع عودة المدارس إلى العمل من جديد.​​​​​​​

