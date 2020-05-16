اشارت وزارة الصحة البلجيكية الى انه "تم تسجيل 47 وفاة و345 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9005 والإصابات إلى 54988".
هذا واتخذت بلجيكا إجراءات تخفيف القيود عبر السماح للعائلات باستقبال أربعة زوار، اعتباراً من يوم العاشر من أيار الحالي، وذلك عشية بدء تطبيق المرحلة الثانية من استراتيجية الخروج من الأزمة، المقررة يوم 11 ايار بفتح المحلات التجارية، ولكن في ظل شروط السلامة الصحية ومنها عميل واحد فقط لكل عشرة متر، والبقاء لمدة نصف ساعة بحد أقصى، والنصح بضرورة ارتداء الكمامة، التي هي إجبارية في وسائل النقل العام، كما سيتم فتح صالونات الحلاقة اعتباراً من 18 مايو مع عودة المدارس إلى العمل من جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة البلجيكية: تسجيل 47 وفاة و345 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.