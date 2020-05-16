الصحة السورية: 11 حالة كورونا نشطة وقيد المتابعة والعلاج الصحي

كشف معاون مدير ​الأمراض​ السارية والأوبئة في ​وزارة الصحة السورية​ عاطف الطويل، أن "آخر 6 ​حالات​ إصابة ب​فيروس كورونا​ كانت من ضمن الأشخاص العائدين من الخارج"، مشيرا الى أن "هناك 11 حالة نشطة وقيد المتابعة والعلاج الصحي". إضغط للمزيد

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