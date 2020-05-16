وهاب: بهاء الحريري لم يزر سوريا منذ استشهاد والده

أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "لا أعرف ​بهاء الحريري​ شخصيا لكن ما أعرفه ومتأكد منه أن الرجل لم يزر ​سوريا​ منذ استشهاد والده وكل ما يحكى إشاعات لا أساس لها".

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