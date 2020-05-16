تسجيل 3 اصابات إيجابية بكورونا في شحيم

أظهرت نتائج فحوص pcr، والتي أجرتها خلية ​الأزمة​ في ​بلدية شحيم​ بالأمس، بالتعاون مع ​مستشفى​ ​رفيق الحريري​ و​الصليب الأحمر​ ل 198 مخالطا للإصابات السابقة في شحيم، 3 ​حالات​ ايجابية، مما رفع عدد ​الإصابات​ في شحيم إلى 6. إضغط للمزيد

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