إيطاليا ستعيد فتح حدودها أمام السياح من الاتحاد الأوروبي

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روما: ستعيد إيطاليا فتح حدودها أمام السياح من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الثالث من يونيو وتلغي الحجر الإلزامي للزوار الأجانب، وفق ما ذكر مصدر رسمي السبت. اتخذت هذه التدابير ليل الجمعة السبت في ختام اجتماع لمجلس الوزراء دام حوالى 10 ساعات برئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي. وجاء في بيان حكومي أن ذلك قد يتغير في حال برز مجددا أي "خطر وبائي".



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