حكم بالسجن لمدة خمس سنوات على الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه

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طهران: أصدرت محكمة إيرانية السبت حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على عالمة الأنتروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي فاريبا عادلخاه بتهمة "التواطؤ للمساس بالأمن القومي"، بحسب ما أفاد محاميها سعيد دهقان وكالة فرانس برس.

وقال المحامي إن حكما آخر بالسجن لمدة عام صدر أيضًا على الباحثة الإيرانية الفرنسية بتهمة "الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية، لكنها ستنفذ فقط الحكم الأطول مدة. وأشار الى أنها تنوي استئناف الحكم.

أوقفت فاريبا عادلخاه (60 عاما)، الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس، في الخامس من يونيو 2019 في مطار طهران.

تتعامل إيران مع عادلخاه التي تلقى قضيتها اهتماما كبيرا في فرنسا، على انها إيرانية فحسب، ولا تعترف إجمالا بالجنسية الثانية لمواطنيها. وبدأت محاكمة عادلخاه في الثالث من مارس، وعقدت الجلسة الأخيرة في 19 أبريل.

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وأفرجت إيران في أواخر مارس عن رفيقها وشريكها الباحث الفرنسي رولان مارشال الذي كان موقوفا معها بعد أن انضم اليها في إيران في زيارة خاصة.

تحدثت طهران حينها عن عملية تبادل مع مهندس إيراني معتقل في فرنسا تطالب الولايات المتحدة بتسليمه أفرجت عنه باريس وعاد الى إيران.

وقال دهقان إن الإفراج عن مارشال يسمح باستئناف الحكم ضد تهمة "التجمع والتواطؤ للمساس بالأمن القومي"، مشيرا الى أن مثل هذه التهمة تحتاج "تورط شخصين على الأقل". وسيدفع فريق الدفاع أيضا بأن رأي فاريبا في الحجاب لا يمكن أن يعتبر "دعاية ضد النظام السياسي".