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إيران تحذر أميركا من اعتراض شحنة وقود متجهة إلى فنزويلا

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
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"الخليج 365": حذرت طهران، عبر وكالة أنباء إيرانية مقربة من الحرس الثوري، حذرت من أن أي عملية "قرصنة" أميركية ضد شحنة وقود إيرانية متجهة إلى فنزويلا ستكون لها تداعيات.

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قال لرويترز الخميس إن الولايات المتحدة تدرس الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد قيام
إيران بإرسال شحنة وقود إلى فنزويلا التي تعاني من أزمة.

أوردت وكالة نور للأنباء ردًا على تقارير عن إبحار سفن حربية أميركية باتجاه منطقة الكاريبي أنه "إذا كانت تنوي الولايات المتحدة، مثل القراصنة، خلق حالة من انعدام الأمن في الممرات المائية الدولية فستقوم بمجازفة خطيرة، ولن تمر بالتأكيد بدون تداعيات".

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