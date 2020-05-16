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النائب محمد فؤاد ينتقد مطالبات بعض المدارس بمصروفات العام الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن مطالبات المدارس الخاصة لأولياء الأمور بمصروفات العام القادم ومصير مصروفات الباص.

وتابع  فؤاد:" وردت إلينا الكثير من شكاوى أولياء الأمور بالمدارس الخاصة من قيام بعض المدارس بمطالبتهم بمصروفات العام الدراسي القادم من الآن ، في سابقة غير مفهومة ، خاصة في ظل ضبابية الفترة القادمة وخطة الدولة للعام الدراسي القادم في حالة استمرار أزمة فيروس ".

وأضاف فؤاد، أن هناك العديد من الشكاوي حول مصير مصروفات خدمة الباص حيث امتنعت العديد من المدارس الخاصة عن رد هذه المصروفات أو ترحيلها للعام القادم على الأقل، فهى خدمة مدفوعة الأجر تقدمها المدارس بموجب عدد الرحلات، وبما أن أولياء الأمور لم يتلقوا الخدمة كاملة كما هو متفق عليه في عقد الاشتراك في الخدمة، يستوجب الأمر رد جزء من هذه المبالغ بما يوائم عدد الرحلات التي تم تقديمها قبل قرار تعليق الدراسة.

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وطالب فؤاد بسرعة التدخل من قبل الوزارة لضبط أي قرارات فردية تتخذها المدارس الخاصة دون الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم ، ودون مراعاة مصلحة أولياء الأمور، خاصة فى ظل الكم الكبير من الشكاوى الوارد من قبل المواطنين فى مختلف الأماكن.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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