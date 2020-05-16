شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بإحالة قانون اعتبار الأطباء المتوفين بكورونا شهداء للجنة المختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، بسرعه إحاله مشروع القانون المقدم منه وأكثر من عُشر أعضاء البرلمان، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، والخاص بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلي اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته.

وقال خليل في تصريح لـ"الخليج 365"، إلي أهمية مشروع القانون في الوقت الحالي لاسيما وأنه سيمنح رساله طمأنه للاطقم الطبية بأن أولادهم في أمان وستخضع لحماية الدولة إذا حصل لهم أي شيء، حيث يهدف التعديل إلي استيعاب الصندوق ضحايا الأوبئة من الأطقم الطبية الذين يتوفون أثناء علاجهم المواطنين المصابين بفيروس كورونا.

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واضاف طلعت خليل، أنه بموجب التعديلات يعتبر أيا من أفراد الطاقم الطبي، الذي توفي بسبب اسعاف ضحايا فيروس كورونا، بمثابة شهداء أو مصابي مكافحة الأوبئة تسرى عليهم أحكام هذا القانون، والذي طبقا له يتم صرف مبلغ تعويض لأسرة الشهيد وتتمتع أسرته بخدمات عديدة.

وفي السياق ذاته، شدد عضو مجلس النواب، أهمية زيادة التدريبات التي تجري "أونلاين" للأطباء غير المتخصصين في مجال الفيروسات، وذلك للتعامل مع مصابي فيروس كورونا، لاسيما وأن نسبة الفقد في الأطقم الطبية واسعه الأمر الذي يتطلب تشديد إجراءات حماية هذه الفئات.