شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تستعرض دراسة لممارسات أفريقية مغلوطة تهدد بالفقر المائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت تنسيقية شباب الأحزاب، دراسة صادرة من لجنة الشئون الاقتصادية، إحدى اللجان النوعية للتنسيقية، عن إحدى الممارسات الأفريقية غير المسئولة، والتى تؤدى إلى الفقر المائى، وانعكاس ذلك على الأوضاع الصحية للأفارقة.

وشددت التنسيقية في الدراسة التي استعرضتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" أن هناك تجارب ونماذج تدلل على ذلك من بينها على سبيل المثال بحيرة تشاد التي تقلصت نتيجة سوء الممارسات الزراعية وخسارة كينيا 3 مليار دولار بسبب الجفاف.

وتضم التنسيقية، مجموعة من الأحزاب السياسية التي تتصافر جهودها في كافة قضايا المجتمع وخدمته والتي تهم المصلحة العامة.