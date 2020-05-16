طقس السبت.. أجواء غائمة وأمطار مرتقبة في عدد من المناطق

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تكون الأجواء غائمة حيث الفرصة مهيأة لنزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية محلية بكل من شمال ووسط البلاد والريف والواجهة المتوسطية والسايس وشرق المملكة ومرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة والجنوب الشرقي.

وستهم بعض التساقطات الثلجية قمم مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، فيما ستكون السماء قليلة إلى غائمة جزئيا في باقي المناطق.

كما ستهم سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، مصحوبة بكتل ضبابية قرب السواحل والسهول المحيطية والواجهة المتوسطية، إلى جانب هبوب زوابع رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة.

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وستهب الرياح محليا قوية، وستهب من القطاع الشمالي إلى غربية بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة إلى محليا قوية من القطاع الشمالي إلى شرقية بالجنوب الشرقي ومن القطاع الغربي إلى شمالية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الريف والأطلس، وما بين 06 و14 درجات بالشرق والسايس والواجهة المتوسطية والبوغاز والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس والجنوب الشرقي، وما بين 11 و16 درجة بشمال البلاد والوسط والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، ومابين 14 و21 درجة بأقصى الجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 09 و15 درجة بمرتفعات الريف والأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و23 درجة بالشرق والسايس والواجهة المتوسطية والبوغاز والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 23 و30 درجة بالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و35 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارطيل والرباط وطرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.