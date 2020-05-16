إيران تتهم الولايات المتحدة بالاستعداد لـ"قرصنة" سفينة وقود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ردّت إيران، فجر اليوم، السبت، على تهديدات أميركيّة باتخاذ إجراءات ضدّ سفينة إيرانيّة محملة بالوقود متجهة إلى فنزويلا، بالقول إن "لذلك تداعيات".

وقالت وكالة "نور" للأنباء، المقربّة من الحرس الثوري، إن أي تحرك من الولايات المتحدة "مثل القراصنة" ضد شحنة وقود إيرانية متجهة إلى فنزويلا سيكون له تداعيات.

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركيّة قال لـ"رويترز"، أوّل من أمس، الخميس، إنّ الولايات المتحدة تدرس الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد قيام إيران بإرسال شحنة وقود إلى فنزويلا التي تعاني من أزمة.

وذكرت الوكالة، ردًا على تقارير عن إبحار سفن حربية أميركيّة باتجاه منطقة الكاريبي، "إذا كانت تنوي الولايات المتحدة، مثل القراصنة، خلق حالة من انعدام الأمن في الممرات المائية الدولية فستقوم بمجازفة خطيرة ولن تمر بالتأكيد دون تداعيات".

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وتشير بيانات تتبع السفن من "ريفينتيف أيكون"، يوم الأربعاء، إلى أن ناقلة واحدة على الأقل جرى تحميلها بالوقود من ميناء إيراني أبحرت صوب فنزويلا، الأمر الذي قد يساعد البلد على تخفيف نقص الوقود.

وعبرت الناقلة "كلافيل"، التي ترفع علم إيران، يوم الأربعاءـ قناة السويس بعد تحميل الوقود في نهاية آذار/مارس في ميناء بندر عباس الإيراني، وفقا للبيانات.

وقالت وكالة "نور" تشير الأنباء الواردة من مصادر مطلعة إلى أن "البحرية الأميركيّة أرسلت أربع سفن حربية وطائرة بوينج بي-8 بوسيدون إلى منطقة الكاريبي".

وفنزويلا في حاجة ماسة للبنزين ومنتجات الوقود الأخرى للحفاظ على مظاهر الحياة في البلاد في ظل الانهيار الاقتصادي الذي حدث في عهد الرئيس نيكولاس مادورو، بعد عقوبات أميركيّة شديدة، وتنتج البلاد النفط الخام لكن بنيتها التحتية أصيبت بالشلل خلال الأزمة الاقتصادية.