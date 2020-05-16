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24 قتيلا في تصادم شاحنتين بالهند

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 16 مايو 2020

لقي 24 عاملاً مهاجراً حتفهم، وأصيب 15 على الأقل، في حادث مروري وقع السبت بمنطقة أوريا بولاية أوتار براديش شمال الهند.

 

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وقالت الشرطة المحلية إن شاحنة تقل أكثر من 20 عاملاً مهاجراً كانت في طريقها من مدينة دلهي اصطدمت بعربة مقطورة فى منطقة ميهاولي بمنطقة أوريا، محملة بمواد بناء وعدد من العمال العائدين من ولاية راجستان، ما أدى إلى وفاة 24 شخصا على الأقل وإصابة 15 تم نقلهم إلى المستشفى المحلي.

 

 

وذكرت شبكة "ان دي تي في" الإخبارية الهندية إن هذا أحدث حادث يودي بحياة عمال مهاجرين عالقين أثناء عودتهم إلى منازلهم، بعدما فقدوا وظائفهم بسبب الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس .

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