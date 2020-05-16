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التحالف يقصف تعزيزات للمليشيا في محافظة البيضاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 16 مايو 2020

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 16/أيار/2020، تعزيزات حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

 

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت بثلاث غارات تعزيزات للمليشيا في مديرية السوادية.

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وبحسب المصادر فقد كانت التعزيزات في طريقها إلى جبهة قانية حيث تدور معارك عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا منذ أيام.

 

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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