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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الإريترية تعلن تعافي جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل
السبت 16 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة الإريترية، السبت، تعافي جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد.
وذكرت وزارة الصحة الإريترية، في بيان، أن البلاد أصبحت خالية من فيروس كورونا بخروج آخر حالة إصابة من المستشفى بعد تماثلها للشفاء، وبذلك تكون أول دولة أفريقية تعلن تعافي جميع حالات الإصابة الـ39 التي سجلتها البلاد منذ دخول الفيروس.
وكانت إريتريا قد سجلت 39 حالة إصابة بفيروس كورونا، منذ دخول المرض البلاد لأول مرة في 22 مارس الماضي، .
ونصحت الوزارة بعدم التهاون، واستمرار اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات للوقاية من كورونا، مشيرة إلى أن الحكومة ستستمر في تطبيق كافة التدابير الاحترازية، لمنع عودة الوباء مرة أخرى.
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