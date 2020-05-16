8 إصابات جديدة بكورونا في الصين

السبت 16 مايو 2020

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة بزيادة عن 4 حالات في اليوم السابق.



وكانت 6 حالات من الثماني لأشخاص قادمين من الخارج، بينما تم تسجيل حالتين في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.

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وذكرت اللجنة أن عدد الحالات المسجلة دون أعراض ارتفع إلى 13 من 11 الجمعة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي 82941 بينما لا يزال عدد الوفيات 4633.